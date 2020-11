Die Europäische Union hat weitere Länder auf ihre schwarze Liste der Steueroasen gesetzt. Doch nach Ansicht des "Netzwerks Steuergerechtigkeit" greift die EU zu kurz.

Es sind Panama, die Seychellen, die britischen Kaimaninseln und der pazifische Inselstaat Palau. Sie gehen aus Sicht der EU nicht konsequent genug gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung vor. Bei Geschäften mit EU-Ländern müssen sie nun mit strengeren Kontrollen rechnen.

In der Entscheidung, mit den Kaiman-Inseln auch ein britisches Überseegebiet auf die schwarze Liste zu setzen, sieht der Europa-Abgeordnete Markus Ferber (CSU) eine Warnung an Großbritannien. Der Traum einiger Brexit-Befürworter, aus dem Vereinigten Königreich eine Steueroase vor der europäischen Küste zu machen, werde nicht aufgehen, erklärte der CSU-Politiker.

"Nicht die Karibik ist das Problem"

Doch der Blick der Steuerfahnder darf nicht nur nach Übersee gehen. Nach Ansicht von Christoph Trautvetter vom "Netzwerk Steuergerechtigkeit" gehört auch Deutschland auf die Schwarze Liste: "Wenn man sich das global anguckt, dann ist nicht die Karibik das Problem, sondern tatsächlich Deutschland und viele andere Staaten, wo das schmutzige Geld ankommt."

Kritik an der Deutschen Bank

Die Deutsche Bank sei beispielsweise in der Vergangenheit an vielen Stellen in unsaubere Geschäfte verwickelt gewesen, so der Vorwurf des Netzwerks, an dem Organisationen wie Attac, Misereor, aber auch Gewerkschaften wie Verdi beteiligt sind. "In fast allen großen Geldwäsche-Skandalen in der Welt der letzten Jahre war die Deutsche Bank immer mit dabei."

"Wenn Geld gewaschen und gewaschenes Geld angelegt wird, dann passiert das in den großen Ländern dieser Welt." Christoph Trautvetter, Netzwerk Steuergerechtigkeit

Kriminelle legten ihr Geld mithilfe der Bank "auf ein Konto oder investieren es in Immobilien in Deutschland und können sich sicher sein, dass die deutschen Behörden sie darin nicht stören." Auch Zinsen und Gewinne aus Deutschland seien meist steuerfrei, "weil Deutschland diese Informationen nicht nach draußen gibt".

Eine Art Pranger

Auf der Liste standen bisher bereits acht Staaten oder Gebiete außerhalb der EU, nämlich Amerikanisch-Samoa, Fidschi, Guam, Oman, Samoa, Trinidad und Tobago, die Amerikanischen Jungferninseln und Vanuatu. Letztlich ist die Liste eine Art Pranger, um die Steueroasen zum Einlenken zu bewegen.