EU-Streit mit dem britisch-schwedischen Impfstoffhersteller AstraZeneca um Liefermengen, immer mehr entdeckte Virus-Mutationen in Deutschland: Der Bundesgesundheitsminister macht jetzt wenig Hoffnung auf baldige Besserung.

"Wir gehen bei der Knappheit des Impfstoffes noch durch mindestens zehn harte Wochen"

Das schreibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf Twitter in Anspielung auf die Lieferungen von BioNTech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Die Menschen in Deutschland bittet er um Geduld. Soviel Zeit brauche man "mit gemeinsamem Arbeiten an der Sache. Das dürfen die Bürger von uns in dieser schweren Zeit erwarten."

Denn wir gehen bei der Knappheit des Impfstoffes noch durch mindestens zehn harte Wochen. Die sollten wir mit gemeinsamem Arbeiten in der Sache verbringen. Das dürfen die Bürger von uns in dieser schweren Zeit erwarten. (5/5) Jens Spahn, Twitter, 28.1.2021, 8:40 Uhr

EU streitet weiter mit AstraZeneca

Der Streit zwischen der EU und dem britisch-schwedischen Pharmaunternehmen AstraZeneca geht derweil in die nächste Runde. Auch ein zweites Gespräch mit den Chefs des Unternehmens brachte kein Ergebnis. Jetzt wollen EU-Abgeordnete die Verträge sehen und denken sogar über eine Klage nach.

Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD) hat im SWR-Interview Überlegungen angestellt, die EU-Kommission zu verklagen. Es könne nicht sein, dass der Vertrag weiter unter Verschluss bleiben soll.

Der EU-Abgeordnete Andreas Glück von der FDP ist ebenfalls sauer: "Wenn irgendwie irgendwo was verschlafen wurde, dann müssen wir dem Ganzen nachgehen", fordert Glück im SWR. Das könne man aber nur, "wenn wir Einblick in die Verträge haben." Der einzige Vertrag, der den Parlamentariern derzeit vorliege, sei der mit dem Tübinger Unternehmen CureVac. Allerdings seien darin die interessantesten Stellen geschwärzt, moniert Glück, der Mitglied im EU-Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist.

FDP-Mann Glück hält es zwar für richtig, dass die Europäische Union gemeinsam Impfdosen beschaffe. Man brauche jedoch maximale Transparenz, um erkennen zu können, ob zum Beispiel AstraZeneca dem Vertrag nicht nachkomme oder ob es die EU sei, die "schlecht verhandelt hat."

Bundesgesundheitsminister Spahn hält nichts von einer langen juristische Auseinandersetzung über die Offenlegung von Lieferverträgen. Das helfe in der derzeitigen Lage nicht weiter, sagte er dem NDR. Die EU-Kommission rief er zu weiteren Verhandlungen mit AstraZeneca auf.

"Impfgipfel" kommt

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte: "Die Bundesregierung ist für einen solchen Impfgipfel. Die Planungen dafür laufen und werden noch heute mit den Ländern abgestimmt". Der Druck war groß geworden, nachdem immer mehr SPD-Politiker, wie zuletzt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, angesichts der Lieferengpässe mit den Impfstoffen einen solchen "Impfgipfel" gefordert hatten. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn hatte sich zuletzt offen für Gespräche gezeigt.

Worum es im Streit zwischen AstraZeneca und der EU geht

AstraZeneca hatte in der letzte Woche angekündigt, der EU wegen Produktionsproblemen in einem Werk in Belgien in nächster Zeit deutlich weniger Impfstoff liefern zu können als vorgesehen. Brüssel stört besonders, dass Großbritannien und andere Nicht-EU-Länder offenbar weiterhin ungekürzte Mengen erhalten sollen. AstraZeneca-Chef Pascal Soriot hatte die Lieferverzögerungen in einem Interview damit begründet, dass die EU ihren Vertrag mit dem Unternehmen drei Monate später abgeschlossen habe, als Großbritannien. Auch habe sich sein Unternehmen gegenüber der EU überhaupt nicht zu festen Liefermengen verpflichtet. Diese Darstellung sei "weder richtig noch akzeptabel", sagt EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Auch stehe in dem Vertrag nicht, "dass irgendein Land oder das Vereinigte Königreich Vorrang hat, weil es früher unterzeichnet hat".