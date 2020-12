per Mail teilen

Die Deutsche Bahn will zusammen mit drei anderen Bahngesellschaften neue Nachtzug-Verbindungen aufbauen. Die staatlichen Bahnen von Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz kündigten an, künftig 13 Millionen-Metropolen per Nachtzug miteinander zu verbinden. Die österreichische Bundesbahn werde 20 weitere Züge bestellen. Ab Dezember nächsten Jahres sollen die Strecken Wien-München-Paris sowie Zürich-Köln-Amsterdam nachts befahren werden. Später sollen weitere Verbindungen folgen, etwa von Berlin nach Brüssel und von Zürich nach Barcelona. Die Deutsche Bahn hatte ihre Nachtzüge weitgehend eingestellt, einige Strecken betrieb aber weiterhin die Österreichische Bundesbahn.