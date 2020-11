per Mail teilen

Die EU-Innenminister beraten heute über die Asyl- und Migrationspolitik. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Die wäre aber dringend nötig, sagt Erik Marquardt von den Grünen.

Als Grundproblem sieht Maquardt das Dublin-Verteilungssystem. "Das Zentrale Problem, dass sich an den Außengrenzen in den Massenlagern Menschen sammeln und man dann dort überfordert ist, schnelle Verfahren zu organisieren, wird in dem Vorschlag der EU-Kommission nicht angegangen", sagte Marquardt im SWR.

Massenlager, wie Moria auf der griechischen Insel Lesbos, könnten keine Dauerlösungen sein. "Eigentlich hat die Kommission versprochen, dass solche Massenlager nicht mehr existieren sollen."

Geltende Gesetze beachten

EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn, Kroatien oder auch Griechenland hielten sich außerdem nicht an die geltenden Gesetze. "Da kommt es zu illegalen Zurückweisungen. Menschen haben ja das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren an den Außengrenzen. Dieses Recht einfach zu brechen ist menschenunwürdig und eigentlich auch unwürdig für die EU", sagte Marquardt.