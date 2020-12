Die Europäische Union kann schwere Verletzungen der Menschenrechte künftig weltweit leichter bestrafen. Die EU-Außenminister billigten nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP einen neuen Strafrahmen. Er soll zum Beispiel in Fällen von Folter, Sklaverei oder systematischer sexualisierter Gewalt greifen. Verantwortliche können danach einfacher mit Einreiseverboten in die EU und dem Einfrieren ihrer Vermögen in Europa bestraft werden. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, der neue Rahmen sei auch eine Warnung an die Türkei. Dort würden Menschenrechtsanwälte als Terroristen bezeichnet und zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. Das müsse aufhören. Von Diplomaten heißt es, es werde darüber diskutiert, die neuen Regeln auch im Fall des chinesischen Vorgehens gegen die Demokratiebewegung in Hongkong anzuwenden.