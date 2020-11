Die EU-Kommission will Schwule, Lesben und weitere nicht heterosexuelle Menschen besser schützen. Die Brüsseler Behörde hat ein entsprechendes Konzept vorgestellt. Zum Beispiel will sie das EU-Recht gegen Diskriminierung im Beruf prüfen und gegebenenfalls verbessern. Außerdem schlägt die Kommission vor, homophobe Hetze und Hassverbrechen im EU-Recht als Verbrechen zu verankern. Sie könnten dann europaweit verfolgt werden. Mit Blick auf unterschiedliche Regelungen in den EU-Staaten will sie die grenzüberschreitende Anerkennung von gleichgeschlechtlicher Elternschaft voranbringen. Es sei inakzeptabel, dass bei einem Grenzübertritt Kinder plötzlich nicht mehr als die eigenen Kinder zählten. Die EU-Kommission forderte alle Mitgliedsstaaten auf, nationale Strategien gegen Diskriminierung zu entwickeln.