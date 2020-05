Das österreichische Kindergeld wird zum Fall vor dem Europäischen Gerichtshof. Die EU-Kommission verklagt das Land, weil dessen Kindergeld-Regeln aus Sicht der Behörde gegen Europäisches Recht verstoßen. Sie sprach von einer diskriminierenden Regelung. Dabei geht es um EU-Bürger, die in Österreich leben, deren Kinder aber im Ausland. In diesem Fall orientiert sich Österreich bei der Höhe des Kindergelds an den Lebenshaltungskosten am Wohnsitz des Kindes. Damit bekommen Zehntausende weniger Geld als zuvor. Die seit 2019 geltende Regelung betrifft beispielsweise Menschen aus Ungarn, Polen und Rumänien.