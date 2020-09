Bis 2030 sollen die Treibhausgase in der EU um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 sinken. Mit dieser Forderung verschärft Ursula von der Leyen die ursprünglichen Klimaziele deutlich.

Eigentlich war bisher von 40 Prozent weniger Treibhausgasen die Rede. Doch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) reicht das nicht mehr. In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union fordert sie deutlich mehr: 55 Prozent.

Ziel: Europa wird erster klimaneutraler Kontinent

Nach dem Willen der Kommission soll die EU bis 2050 klimaneutral werden. Mit Blick auf die Wirtschaft spricht von der Leyen von einer Art Win-Win-Situation. Klimaschutz und eine erfolgreiche Wirtschaft schließen sich laut ihr nicht aus. Im Gegenteil: Mehr Klimaschutz sei vorteilhaft für Wirtschaft und Umwelt.

Weitere Forderung: Europäische Gesundheitsunion schaffen

In ihrer Rede forderte von der Leyen außerdem mehr Kompetenzen für die EU im Bereich der Gesundheitspolitik. Es sei an der Zeit, eine Europäische Gesundheitsunion zu schaffen und grundsätzlich über Zuständigkeiten zu sprechen. Es müsse dafür gesorgt werden, dass die EU für künftige Krisen besser gewappnet sei.

Kritik: "Zu viel Analyse – zu wenig Tatendrang"

Evelyn Gebhardt, Europaabgeordnete der SPD aus Künzelsau, sieht die Rede von Ursula von der Leyen kritisch. Im SWR sagte Gebhardt, sie sei enttäuscht, dass von der Leyen sehr viel analysiert, aber zu wenig "Tatendrang" gezeigt habe.

"Nur in zwei Bereichen - bei der Digitalisierung und beim 'New Green Deal‘ ist etwas nach vorne Gehendes zu sehen gewesen", so Gebhardt. Sie hätte sich unter anderem gewünscht, dass von der Leyen die Lage in Moria zur Chefsache macht und mit den Regierungschefs spricht, "die nicht gewillt sind, europäische Solidarität aufzuzeigen." Deshalb würde Gebhardt von der Leyen für ihre Rede als Zeugnisnote "vielleicht eine Vier geben – mit sehr viel Luft nach oben."