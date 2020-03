Flüchtlingskinder aus den überfüllten griechischen Lagern könnten möglicherweise bereits in der kommenden Woche auf EU-Länder verteilt werden. Das sagte EU-Innenkommissarin Johansson in Brüssel. Eine "Koalition der Willigen" habe zugesagt, mindestens 1.600 unbegleitete oder kranke Kinder aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln zu holen. Bereit seien mehr als acht Länder, darunter Deutschland. Die Gespräche darüber, wer wie viele Kinder aufnehmen will und wie die Auswahl organisiert wird, seien aber noch im Gange. Bei einer Konferenz im Mai sollen zusammen mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, weitere Hilfen für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Griechenland mobilisiert werden.