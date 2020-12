Die UNO sollte nach Ansicht von mehr als 100 EU-Abgeordneten an einer Untersuchung zum Giftanschlag auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny beteiligt werden. Das steht in einem Schreiben an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Sie seien äußerst skeptisch, dass die russischen Behörden in der Lage und willens seien, den wahren Hintergrund des Verbrechens zu untersuchen. Deshalb müsse eine Untersuchung innerhalb der Strukturen der UNO und des Europarates erfolgen. Das Schreiben wurde vom deutschen Grünen-Abgeordneten Sergey Lagodinsky initiiert und von Abgeordneten aus allen Fraktionen mitgetragen.