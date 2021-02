Der Deutsche Ethikrat ist dafür, die Freiheitsbeschränkungen in der Corona-Pandemie für alle Bürger gleichzeitig aufzuheben. Das hat die Sprecherin der Arbeitsgruppe Pandemie, Sigrid Graumann, im SWR Tagesgespräch betont. Voraussetzung dafür sei, dass die Intensivstationen nicht mehr von Überlastung bedroht seien. Das sei dann erreicht, wenn möglichst viele Risikogruppen geimpft seien. Zur Ankündigung des Konzertveranstalters Eventim und anderer, die Teilnahme an Veranstaltungen künftig an eine Impfung gegen das Coronavirus binden zu wollen, sagte Graumann, sie halte davon nicht viel. Wenn eine Öffnung grundsätzlich wieder möglich sei, könne es privaten Anbietern aber nicht verboten werden. mehr...