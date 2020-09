Die SPD-Bundesvorsitzende und Calwer Bundestagsabgeordnete Saskia Esken stellt die Existenberechtigung des Kommandos Spezialkräfte KSK nicht in Frage. Nach einem Besuch der Elitetruppe in Calw sagte Esken am Montag, sie halte aber einen Neuanfang für dringend geboten. mehr...