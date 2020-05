Die Band "The Roop" hat das deutsche Finale des Eurovision Song Contest 2020 gewonnen. Sie trat am Abend bei der Show im Ersten für Litauen an und darf sich nun als deutscher Sieger der Herzen bezeichnen. Die Zuschauer konnten mit abstimmen, das Voting wurde von Juroren ergänzt. Als Vertreter Deutschlands stand der Sänger Ben Dolic auf der Bühne der Hamburger Elbphilharmonie, allerdings nicht in Konkurrenz zu den anderen Interpreten. Das ursprünglich geplante ESC-Finale in Rotterdam war im März wegen der Coronakrise abgesagt worden.