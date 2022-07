Meinung: Klüngel der Kleingeister

Die rheinland-pfälzische Landesregierung mitsamt den untergeordneten Behörden kriegt es im Ahrtal nicht auf die Reihe, meint Martin Rupps.

Geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie einen Tag am liebsten überspringen würden? An dem Sie denken: Wäre er bloß schon vorbei! Ich habe dieses Gefühl am Donnerstag, dem ersten Jahrestag der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Mir graust vor den Gedenkfeiern und Reden. Natürlich, das Gedenken muss sein, es spendet Hinterbliebenen Trost und hält das Bewusstsein wach für die fortdauernde Not im Tal. Doch heute sprechen auch Politiker, die besser schweigen sollten. Ein Jahr lang haben sie persönliche Fehler vor bzw. in der Flutnacht von sich gewiesen und Verantwortung an Dritte abgeschoben. Sie wollten die eigene Haut retten, was menschlich verständlich, aber ohne Anstand ist.

Der Innenminister war dann mal weg

Ein Innenminister schaut am Flutabend kurz in der Einsatzzentrale vorbei und ist dann weg. Eine Ministerpräsidentin verhindert nicht, dass ihre Umweltministerin kurz nach der Katastrophe einen mehrwöchigen Urlaub antritt. Ein ehemaliger Landrat soll am Flutabend seinen Porsche gerettet haben, aber nicht die ihm anvertrauten Menschen. Zur Trauer der Menschen im Ahrtal trat bzw. tritt die Wut über so viel persönlichen und politischen Kleingeist.

Die Wut besteht fort, weil es die rheinland-pfälzische Landesregierung mitsamt den untergeordneten Behörden bis heute nicht auf die Reihe kriegt. Noch immer steht zu wenig Personal bereit für eine rasche Auszahlung von Hilfen. Es gibt therapeutische Unterstützung, aber nur auf Sparflamme. Politischer Klüngel und wirtschaftliche Interessen verspielten die historische Chance, die Region an der Ahr so hochwassersicher wie möglich zu machen – nur ein Versäumnis von vielen.

Nein, ich höre mir die Reden aus Ahrweiler nicht an. Und gedenke still der Opfer dieser fürchterlichen Nacht.