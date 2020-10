per Mail teilen

Im österreichischen Skiort Ischgl hatten sich im Frühjahr gleich mehrere Tausend Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt haben die ersten Klage eingereicht.

Es sind sogenannte Musterklagen, die der österreischische Verbraucherschutzverein (VSV) vorbereitet hat, um rasch Erfolge zu erzielen. Denn im nächsten Jahr sollen Sammelklagen mit bis zu 6.000 Klägern eingereicht werden. Der Wiener Anwalt Alexander Klauser vertritt einige der Geschädigten. Er sagt, den Menschen gehe es in erster Linie, um eine Entschuldigung der Tiroler Behörden. Diese sollten Verantwortung für die in Ischgl gemachten Fehler übernehmen. "Daneben geht es aber natürlich auch um finanzielle Ansprüche", so Klauser im SWR.

Finanzielle Ansprüche je nach Schwere der Erkrankung höchst unterschiedlich

Dabei seien die Ansprüche von Fall zu Fall unterschiedlich. Bei einem seiner Mandanten handele es sich um einen Mann aus Deutschland, der an einer schweren Lungenentzündung erkrankt sei. Bis heute sei der Mann arbeitsunfähig. Schmerzensgeld und Verdienstausfall würden hier zu einer Forderung von 65.000 Euro führen. Außerdem werde ein sogenanntes Feststellungsbegehren eingereicht, für den Fall, dass es auch später noch zu Dauerfolgen komme. In einem anderen Fall berichtet Klauser von einem Geschädigten, der zwar kurzfristig hohes Fieber und Schmerzen erlitt, dann aber schnell wieder gesund wurde. "Für den machen wir 6.000 Euro Schmerzensgeld geltend", so Klauser.

Die genannten Beträge seien zwar nirgends im Gesetz festgeschrieben, hätten sich aber in der Rechtssprechung der österreichischen Gerichte herausgebildet. Geklagt werde gegen den Staat Österreich als der Gesundheitsbehörde, die auch für die Fehler und Versäumnisse auf Landes- und Gemeindeebene verantwortlich sei.