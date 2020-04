per Mail teilen

Die ersten 47 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen sind am Samstagmorgen aus Griechenland nach Hannover geflogen worden. Sie waren zuvor in Flüchtlingslagern auf verschiedenen griechischen Inseln untergebracht. Ein Kommentar dazu von SWR-Berlinkorrespondent Lothar Lenz:

Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Darauf hat Gustav Heinemann hingewiesen, als Bundespräsident Anfang der siebziger Jahre.

Heute erkennt man den Wert in der EU daran, wie sie mit den Flüchtlingslagern in der Ägäis umgeht. 40.000 Menschen vegetieren da in engen verdreckten Zelten unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Wenn sich jetzt auch noch dort das Coronavirus verbreitet, werden die Lager zur Hölle.

Politiker sollten vor Scham schweigen

Jetzt endlich dürfen 55 unbegleitete Kinder von dort nach Deutschland kommen und es wird Politiker geben, die das als Akt der Humanität darstellen. Sie sollten besser vor Scham schweigen, denn die Aktion ist noch weniger als ein Feigenblatt einer desaströsen Handlungsunfähigkeit der europäischen Flüchtlings- und Menschenrechtspolitik.

Gut, dass die wenigen Kinder jetzt eine Perspektive bekommen. Sie haben Hunger und Durst überstanden, Krieg und Verfolgung erlebt. Viele von ihnen sind ernsthaft krank. Aber was ist mit den mindestens 2.000 Kindern, die immer noch in den Lagern leben - von den fast 40.000 Erwachsenen gar nicht zu reden?

Ein würdeloses Gezerre

Wochen- und monatelang haben Behörden und Hilfsorganisationen verhandelt, um wenigstens diese erste Hilfsaktion möglich zu machen. Kein EU-Staat wollte der erste sein, der handelt, geschweige denn der einzige. Ein würdeloses Gezerre. Wenn Menschenrechte so wenig mehrheitsfähig sind, dann ist die EU von einer Wertegemeinschaft weit entfernt.