Meinung: Entspannt in den Europa-Park? Erstmal nicht

Innerhalb von nur fünf Jahren ist im Europa-Park zum zweiten Mal ein Großbrand ausgebrochen. Das Versprechen der Sorglosigkeit ist damit erstmal dahin - mit Folgen, meint Stefan Giese.

Vorfreude, Ausgelassenheit und Fröhlichkeit – diese Gefühle verbinden die meisten Menschen mit dem Besuch eines Vergnügungsparks. Einen Tag lang Spaß im Kreis der Familie oder mit Freunden ohne Sorgen und Beschwernisse des Alltags. Die Erinnerung an eine gute und unbeschwerte Zeit hilft anschließend auch, über die zum Teil exorbitant hohen Eintrittspreise hinwegzusehen, wenn es darum geht, den nächsten Ausflug zu planen.

Die Meinung von Stefan Giese SWR SWR/Christian Koch

Für den Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) wird diese simple Tatsache nach dem Brand am Montag zu einem ernsten Problem. Innerhalb von nur fünf Jahren ist dort zum zweiten Mal ein Großbrand ausgebrochen, wahrscheinlich erneut aufgrund eines technischen Defekts. Auch wenn die sofort eingeleiteten Notfallmaßnahmen offenbar reibungslos abliefen und die Besucher schnell in Sicherheit gebracht wurden, bleiben die Bilder der riesigen Rauchwolke in Erinnerung – und erzeugen ganz andere Emotionen.

Beklemmende Gefühle rund um die Frage, wann brennt es das nächste Mal? Bin ich dort – umgeben von viel Holz und anderen leicht brennbaren Materialien – wirklich sicher? Rational betrachtet besteht wenig Anlass zur Sorge, wie der Sprecher des Europa-Parks im SWR-Interview versichert. Aber auf der Gefühlsebene bleiben bei vielen Angst und Sorgen zurück – genau das, was man sich mit einem Besuch eines Vergnügungsparks eigentlich vom Hals halten möchte.

Vorfreude sieht jedenfalls anders aus und dürfte bei dem einen oder der anderen dazu führen, einen sorglosen Tag lieber woanders zu suchen als im Europa-Park.