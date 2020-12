per Mail teilen

Fast die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Stroms in diesem Jahr stammt aus erneuerbaren Quellen. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Umweltbundesamtes hervor. Der Anteil an erneuerbaren Energien lag demnach bei etwa 46 Prozent. Das sind fast vier Prozentpunkte mehr als 2019, ein neuer Höchststand. Auch die Corona-Pandemie habe dazu beigetragen: Es sei weniger Strom verbraucht worden, sodass der Anteil der Erneuerbaren rechnerisch gestiegen sei. Wind und Solaranlagen haben fünf Prozent mehr Strom erzeugt. Hierbei habe auch das Wetter eine Rolle gespielt: Der Jahresbeginn war sehr stürmisch, später folgten viele Sonnenstunden.