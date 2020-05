per Mail teilen

Die Menschen in Deutschland essen weniger Fleisch - sagt der Ernährungsreport 2020. SWR-Hauptstadtkorrepondentin Evi Seibert glaubt nicht daran.

Während vor fünf Jahren 34 Prozent der Befragten angaben, täglich Fleisch- und Wurstprodukte zu sich zu nehmen, sind es dem aktuellen Bericht zufolge jetzt 26 Prozent. Dies hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Freitag bei der Vorstellung des Berichts in Berlin mitgeteilt. Außerdem verändere die Corona-Pandemie die Essgewohnheiten vieler Menschen. "Lebensmittel aus der Region haben an Bedeutung gewonnen".

Warum Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert nicht daran glaubt und sagt, was Klöckner ihrer Meinung nach tun müsste, sehen Sie im Kommentar:

Dauer 1:19 min Kommentar zum Ernährungsreport 2020: "Da kann sich die Ministerin noch sehr kreativ betätigen" Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat den Ernährungsreport für das Jahr 2020 vorgestellt. Darin ist eine Trendwende zu weniger Fleischkonsum erkennbar. Demnach isst nur noch jeder vierte der tausend Befragten täglich Fleisch. SWR-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert kommentiert - essen wir wirklich weniger Fleisch?

Auch Oliver Huizinga von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch glaubt nicht, dass der Ernährungsreport Erkenntnisse zum Essverhalten der Deutschen liefert. Im SWR2 Tagesgespräch kritisierte Huizinga, dass es sich dabei um eine Telefonumfrage des Meinungsforschungsinstitut Forsa handele, ohne wissenschaftliche Standards.

Ernährungsbericht: Es wird mehr gekocht und öfter gemeinsam gegessen

Klöckners Bericht sagt außerdem: 39 Prozent der Befragten haben angegeben, dass ihnen die Landwirtschaft nun wichtiger sei. Besonders Jugendliche messen der Landwirtschaft demnach eine höhere Bedeutung bei. Coronabedingt kochten außerdem 30 Prozent häufiger zuhause, und 28 Prozent aßen öfter gemeinsam.

Auch die Nutzung von Lieferdiensten habe sich durch die Corona-Pandemie verändert, so der Report. 21 Prozent der Befragten setzen demnach stärker auf Regionalität beim Essenbestellen - orderten also bei örtlichen Restaurants, die wegen der Ausbreitung des Virus ihren Regelbetrieb hatten schließen müssen.

Mehr zahlen fürs Tierwohl

81 Prozent der Befragten sprachen sich zudem für ein staatliches Tierwohlkennzeichen aus. Für mehr Tierwohl wären Verbraucher demnach sogar bereit, mehr zu zahlen. "Die verbale Bereitschaft ist erfreulich, mehr für tierwohlgerechtere Produkte zu zahlen. Leider sieht es an der Ladentheke oftmals noch anders aus", erklärte Klöckner dazu.

55 Prozent der Befragten bezeichnen sich dem Report zufolge als sogenannte Flexitarier, verzichten also zumindest zeitweise bewusst auf Fleisch. Vegetarisch und vegan ernähren sich demnach jeweils fünf sowie ein Prozent der Befragten.