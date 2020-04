Erfurt gedenkt der Todesopfer des Amoklaufs an einem Gymnasium heute vor 18 Jahren. Die Glocken der Erfurter Kirchen läuteten am Vormittag. Am Montag ist außerdem eine Schweigeminute der Abiturienten geplant - ihr Unterricht beginnt wieder. Auf eine Gedenkfeier verzichtet die Stadt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie. Ein 19-Jähriger hatte am 26. April 2002 an seiner früheren Schule 16 Menschen und sich selbst erschossen.