Der Erdüberlastungstag erinnert daran, dass wir unseren Planten auspressen, als gebe es kein Morgen. Das liegt an unserem Lebenswandel und unserem Wirtschaftsmodell, meint Stefan Giese.

Zum Glück lebt nicht die ganze Welt so wie Deutsche, Japaner, Briten oder gar US-Amerikaner! Andernfalls würden wir unseren Planeten noch schneller runterrocken als wir es ohnehin schon tun. Auf diese Tatsache macht in schöner Regelmäßigkeit der sogenannte Erdüberlastungstag aufmerksam. Genau am 29. Juli hat die Menschheit in diesem Jahr so viele Ressourcen verbraucht, wie innerhalb von 12 Monaten neu entstehen. Ab jetzt leben wir von der Substanz.

Audio: Ausgepresster Planet - heute ist Erdüberlastungstag

Bei unserem gegenwärtigen Ressourcenverbrauch bräuchten wir rechnerisch 1,74 Erden. Wobei dieses „wir“ sehr irreführend ist. Es ist die Lebensweise in den tonangebenden Ländern, die zum globalen Raubbau an der Natur führt. Würden alle menschlichen Erdbewohner so leben, wie die in Deutschland, Japan oder Großbritannien leben brächten wir knapp drei Erden, so wie in den USA sogar fünf.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Als gebe es kein Morgen

Es ist der Lebenswandel in den reichen Regionen dieser Welt, der dafür sorgt, dass mehr Schadstoffe in die Luft geblasen werden als abgebaut werden können, mehr Bäume gefällt werden als nachwachsen oder mehr Fisch aus den Meeren geholt wird als für seinen Bestandserhalt zwingend nötig ist. Die Folgen dessen erleiden die Menschen dagegen weltweit: Klimawandel, Artensterben, Wasserverschmutzung, Nahrungsmittelknappheit, Extremwetter…

Immer mehr produzieren, immer mehr konsumieren

Das Problem ist aber nicht nur, dass viele Menschen in den besagten reichen Regionen so leben, als gebe es kein Morgen, sondern auch dass unser Wirtschaftsmodell das ewige Wachstum, den Drang nach immer mehr so dringend braucht, wie die Luft zum Atmen. Immer mehr produzieren, immer mehr konsumieren – koste es, was es wolle. Ein Modell, das sich viel mehr für Rendite interessiert als für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen.

Es ist womöglich nicht die schlechteste Idee, sich über Lebensweisen und Wirtschaftsmodelle Gedanken zu machen – zumindest für jene, die meinen, dieser Planet sollte auch für unsere Kinder und Enkel nicht allzu ungemütlich werden.