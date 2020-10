per Mail teilen

Der türkische Präsident Recep Tayyipp Erdogan geht weiter öffentlich auf Konfrontationskurs gegenüber Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Macron müsse sich wirklich untersuchen lassen, sagte Erdogan in einer im Fernsehen ausgestrahlten Rede. Schon am Samstag hatte Erdogan Macron geraten, seinen geistigen Zustand überprüfen zu lassen. Außerdem warf er ihm heute vor, es auf ihn abgesehen zu haben. Hintergrund des jüngsten Streits sind Äußerungen Macrons über den Islam. Dieser hatte gesagt, diese Religion stecke weltweit in einer Krise. Nach dem islamistischen Anschlag auf einen Geschichtslehrer bei Paris hatte Macron zudem strengere Kontrollen von Moscheen sowie eine stärkere Überwachung von Schulen angekündigt.