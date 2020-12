per Mail teilen

Kroatien ist zum zweiten Mal innerhalb von 30 Stunden von einem Erdbeben erschüttert worden. In der Hauptstadt Zagreb soll es erhebliche Schäden geben.

Das Erdbeben der Stärke 6,4 erschütterte nach Angaben von Seismologen die kroatische Zentralregion. Medienberichte sprachen von erheblichen Sachschäden in der kroatischen Hauptstadt sowie im Umfeld des Epizentrums, rund 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. In Zagreb flüchteten die Menschen auf die Straßen.

Slowenien fährt nach Erdbeben Atomkraftwerk Krsko runter

Im benachbarten Slowenien wurde das Atomkraftwerk Krsko abgeschaltet. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, sagte eine Sprecherin der Anlage. Das Erdbeben war in mehreren Nachbarländern Kroatiens zu spüren - auch in verschiedenen Regionen Österreichs und Italiens.

Balkan wird regelmäßig von Beben erschüttert

Erst am Montag hatte ein Beben mit der Stärke 5,2 den Nordwesten Kroatiens erschüttert. Das Epizentrum lag 50 Kilometer südlich der Stadt Sisak nahe der Hauptstadt Zagreb, so das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer (EMSC). Lokale Medien berichteten von Schäden an Häuserfassaden und Dächern. Verletzte gab es nicht.

Der Balkan liegt auf einer großen tektonischen Bruchlinie. Die Region wird regelmäßig von Beben erschüttert. Zuletzt hatte es in Kroatien im März ein starkes Erdbeben gegeben, damals mit der Stärke 5,3.