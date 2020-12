Die Präfektur in Straßburg hat ein Geothermie-Projekt nördlich der Stadt mit sofortiger Wirkung gestoppt. Zur Begründung hieß es, die Bohrungen in einem städtischen Gebiet seien unsicher. Hintergrund ist ein Erdbeben mit der Stärke 3,6 vergangenen Freitag. Das Beben war deutlich bis weit nach Deutschland zu spüren. Schon im November hatte in Straßburg die Erde gebebt. Bei Geothermie wird heißes Tiefenwasser als Energiequelle benutzt. Die Methode ist umstritten. Im badischen Staufen werden Geothermiebohrungen dafür verantwortlich gemacht, dass 270 Häuser in der Innenstadt zum Teil stark beschädigt wurden.