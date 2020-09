Vier Jahre nach dem Erdbeben im italienischen Amatrice sind fünf Männer wegen Pfusch am Bau verurteilt worden. Das Gericht in Rieti ist überzeugt, dass sie am Einsturz zweier Sozialbauten Mitschuld sind. Der damalige technische Direktor eines Bauunternehmens wurde deshalb beispielsweise zu neun Jahren Haft verurteilt, ein früherer Mitarbeiter der Stadt zu sieben Jahren. Durch das Erbeben wurden zahlreiche Orte in Mittelitalien zerstört, viele Häuser stürzten wie Kartenhäuser ein. Fast 300 Menschen starben.