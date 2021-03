Der Equal Pay Day - das ist der Tag im Jahr, ab dem Frauen dann auch so viel Geld verdienen wie Männer. Durchschnittlich 18 Euro 62 bekommt eine Frau in Deutschland brutto in der Stunde. Bei einem Mann sind es gut 4 Euro mehr: 22 Euro 78. So hat es das Statistische Bundesamt für das Jahr 2020 ausgerechnet. Die Lücke, gender pay gap genannt, beträgt somit 18%. Sie hat überwiegend strukturelle Ursachen.