Deutschland überwies allein im Jahr 2017 rund 630 Millionen Euro nach Peking. An Entwicklungshilfe. Ein Unding, findet der FDP-Entwicklungshilfepolitiker Olaf in den Beek.

23.210.000.000.000 US-Dollar - so groß war die Kaufkraft Chinas im letzten Jahr. 2018 wuchs die Wirtschaft in der Volksrepublik um 6,9 Prozent. Traumquoten, Traumzahlen für andere Wirtschaftsnationen.

Chinas Wirtschaft boomt seit Jahren, keine Frage, auch wenn sich der Anstieg verlangsamt hat. Wie passt es da zusammen, dass China weiterhin Gelder von deutschen Steuerzahlern bekommt?

"Das versteht wirklich kein Bürger. Ich übrigens auch nicht" Olaf in den Beek, FDP

Dauer 0:17 min in der Beek zu Entwicklungshilfe an China Olaf in der Beek: Entwicklungshilfe an China stoppen

Fast zehn Milliarden in rund 40 Jahren

Für den FDP-Politiker Olaf in den Beek ist das alles unbegreiflich. China gehöre längst zu den "Geberländern" – zum Beispiel in Afrika. In den Jahren 2000 bis 2016 habe China allein in Afrika rund 180 Milliarden Euro investiert, beklagt der Entwicklungshilfepolitiker im SWR. China sei ein starker Wettbewerber Deutschlands auf dem Weltmarkt.

Insgesamt summieren sich die Zahlungen, die Deutschland an Peking überwies seit 1979 auf 9,6 Milliarden Euro. Projekte sind zum Beispiel erneuerbare Energien oder Biomasse-Anlagen, zudem Investitionen in den Klimaschutz. Vieles davon finanziert von der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. Dies ist für den FDP-Politiker in der Beek "ziemlich unverschämt."

Müller: Hilfe beim Klimaschutz

Entwicklungshilfeminister Gerd Müller von der CSU ist die Problematik offenbar bewusst. Der Zeitung "Die Welt" sagte der Minister bereits im Juni, dass das Verhältnis neu ausgerichtet werden müsse. Allerdings sei China ein wichtiger Handelspartner für Deutschland.

Wenn man es mit Themen wie Klimaschutz ernst nehme, komme man an China nicht vorbei, so Müller. "Wir stoßen mit den KfW-Krediten gezielt Investitionen deutscher Unternehmen etwa beim Ausbau Erneuerbarer Energien an", so der Minister.