Ehemalige Bundeswehr-Soldaten mit Afghanistan-Erfahrung könnten ins Rechtsaußen-Lager abdriften, warnt ihr oberster Verbandschef. Das stachelt die Enttäuschung der Veteranen nur noch an, meint Martin Rupps.

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, Bernhard Drescher, fürchtet angesichts der Bilder aus Kabul, dass sich ehemalige Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten mit Afghanistan-Erfahrung radikalisieren könnten. Die Veteranen müssten gerade erleben, wie ihre jahrelange Arbeit zunichte gemacht werde. Bernhard Drescher warnt vor einem Abdriften in rechtsorientierte Gruppen aus diesem Frust heraus.

Bundeswehr-Rückkehrer aus Afghanistan könnten sich nach dem Umsturz in Kabul politisch radikalisieren, fürchtet der Vorsitzende des Veteranen-Verbands dpa Bildfunk Hauke-Christian Dittrich

Wahrscheinlich kann ich, der ich nie in Afghanistan war, die Enttäuschung der Veteranen gar nicht in der ganzen Dimension erfassen. Deutsche Soldatinnen und Soldaten stellten sicher, dass Mädchen und Frauen zur Schule gehen konnten. Sie halfen mit, demokratische Rechts- und Verwaltungsstrukturen zu schaffen. Sie taten es mit Herzblut und in ständiger Todesgefahr. Umso tiefer muss der Schmerz darüber sitzen, dass die Taliban diese politischen und kulturellen Errungenschaften nun wieder kassieren.

Allerdings erstaunt mich, dass der oberste deutsche Einsatzveteran diesen Frust nicht zu dämpfen sucht, sondern anstachelt, indem er die Schuld auf Staat und Gesellschaft schiebt. Politik und Gesellschaft sollen sich um die Bundeswehr-Veteranen kümmern als einer "Gruppe von Menschen, die für den Staat wichtig ist". Ganz real wichtig sind die Veteranen als zahlende Mitglieder in Dreschers Verband. Der Neigung, die eigene Klientel für besonders bedeutend zu halten, sitzt leider auch dieser Verbandsvorsitzende auf.

Ich finde es ärgerlich, dass jemand die Betroffenheit über den Umsturz in Afghanistan politisch auszuschlachten sucht. Alle möglichen Gruppen erheben jetzt Vorwürfe und wollen ein Stück vom Aufmerksamkeitskuchen abhaben – auch frühere Staatsbürger in Uniform.