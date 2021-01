Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat jetzt in einer neuen Social-Media-App freimütig erzählt, was er während dieser Konferenzen tut. Nicht unbedingt zu seinem Vorteil, findet unser Kolumnist Jan Seidel.

Der große Staatsmann Bodo Ramelow (Linke) hat uns dieser Tage Einblicke gegeben in die Kunst des Regierens. Berühmte Menschen tun das bisweilen. Henry Kissingers Buch "Weltordnung" zum Beispiel ist für jeden angehenden Diplomaten ein Quell des Wissens. Der chinesische General Sunzi hat mit seinem Werk "Die Kunst des Krieges" Auseinandersetzungen für Jahrhunderte geprägt – und Preussens Generalmajor Carl von Clausewitz hat das dann in seinem Buch "Vom Kriege" fortgeschrieben und überarbeitet.

Bodo Ramelow hat uns in einer Gesprächsrunde der neuen Social-Media-App Clubhouse wissen lassen, dass er in den Corona-Beratungen von Bund und Ländern gerne das Smartphone-Spiel Candy Crush spielt und dass er es bis Level 10 schafft. Und dass er Bundeskanzlerin Merkel gerne "Merkelchen" nennt.

Wie kann man nur?

Natürlich gibt’s da sofort zwei Lager: Wie kann man nur? In so einer Krise!? Und die anderen: Das hat doch nichts mit Sachpolitik zu tun, wer hat denn bitte noch nicht im Homeoffice nebenher am Handy gespielt?

Ich persönlich neige in diesem Fall eher zur Ratlosigkeit. Mir ist es komplett schleierhaft, wie man sich in der aktuellen Krise so entlarvend dämlich äußern kann. Motto: Ich habe in meinem Bundesland mit die höchsten Corona-Werte, aber ich schaffe es leider nicht, bei so einer Konferenz konzentriert am Ball zu bleiben.

Ministerpräsident Ramelow schafft Level 10 bei der Handy-App Candycrush

Was ich allerdings beeindruckend finde, ist, wie wenige Sätze Ramelow braucht, um seinen Wählern, seinen Kollegen und seiner Bundeskanzlerin auf die Füße zu treten. Wohlgemerkt: Nicht durch das, was er tut – sondern durch das, was er darüber erzählt.

Immerhin: Hier hat der Föderalismus klare Vorteile. Ramelow verhandelt für Thüringen – da müssen die Thüringer entscheiden, ob sie sich von so jemand vertreten lassen wollen.

Kurze Orientierungshilfe: Baden-Württemberg: Sinkende Fallzahlen, schleppende Impfungen, Schäden für die Industrie bisher in Grenzen gehalten. Rheinland-Pfalz: Impfstoff entwickelt, Impfungen ausbaufähig, aber auch niedrige Inzidenz-Werte. Thüringen: Inzidenzwerte weiter recht hoch, Ministerpräsident schafft Level 10 bei der Handy-App Candycrush.