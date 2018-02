Entscheidung vor dem Bundesverwaltungsgericht Sind Dieselfahrverbote zulässig?

Es dürfte ein Urteil mit weitreichenden Folgen werden: Das Bundesverwaltungsgericht prüft mögliche Diesel-Fahrverbote. Am Donnerstag haben sich die Richter vertagt, sie wollen nun am Dienstag Recht sprechen.

In knapp 70 deutschen Städten herrscht dicke Luft: Die Grenzwerte für Stickoxide werden dort regelmäßig überschritten - vor allem in Stuttgart, Köln und München. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will die Behörden verpflichten, die Luftreinhaltepläne zu verschärfen, damit die Grenzwerte eingehalten werden. Das wohl schärfste Mittel dazu sind Fahrverbote.

Entscheidet am Ende der EuGH?

Vor den Verwaltungsgerichten in Stuttgart und Düsseldorf hat die DUH gewonnen: In Leipzig will der 7. Senat am Dienstag seine Entscheidung verkünden, das hatte der Vorsitzende Richter, Andreas Korbmacher, am vergangenen Donnerstag mitgeteilt. Möglich ist aber auch, dass die Verwaltungsrichter den Fall an den Europäischen Gerichtshof weiterleiten.

Denn das komplexe Verfahren betrifft Fragen des EU-Rechts, Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie der Straßenverkehrsordnung. Es geht um die Verhältnismäßigkeit und Kontrollierbarkeit von Fahrverboten. Vor allem aber um die Frage, ob Städte und Kommunen Fahrverbote nach geltendem Recht eigenmächtig anordnen können - oder ob es neue, bundeseinheitliche Regelungen geben muss, um Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten.

Keine "Blaue Plakette light"

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert deshalb eine bundesweite "Blaue Plakette" für Zonen, in die ältere Diesel nicht fahren dürfen. Auf Bundesebene gibt es dafür aber derzeit keine Mehrheiten, das hat ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums in Berlin am Montag noch einmal bestätigt. Die Bundesregierung prüfe lediglich eine neue Rechtsgrundlage für "punktuelle Fahrverbote".

Es gehe nicht um eine "blaue Plakette light", sagte der Sprecher. Es gehe um "passgenaue, maßgeschneiderte Lösungen" für "hochbelastete Strecken". Wie die Beschränkungen für Dieselautos gekennzeichnet und kontrolliert würden, werde man mit Ländern und Kommunen klären.