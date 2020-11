per Mail teilen

In jeder deutschen Schulklasse befinden sich statistisch gesehen ein bis zwei Opfer von sexuellem Missbrauch. Das hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" gesagt. Giffey beruft sich auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Überall müsse mehr für den Schutz von Kindern unternommen werden, beispielsweise in Schulen, Kitas, Kirchengemeinden und Sportvereinen. Außerdem rief sie dazu auf, bei Verdachtsfällen nicht wegzuschauen. Hintergrund ist, dass vor zehn Jahren Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg aufgedeckt wurden.