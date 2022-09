Meinung: Ein Winter der stinkenden Kinder

Viele Energiesparmaßnahmen sind nicht zu Ende gedacht, meint Martin Rupps. Kalte Duschen in Sporthallen werden dazu führen, dass Kinder und Jugendliche ungeduscht nach Hause gehen.

Als ich kürzlich auf einem stillen Örtchen war, ging plötzlich das Licht aus. Eine Kollegin hatte gesehen, dass durch den Türspalt der Herrentoilette Licht fiel, und wollte Energie sparen. Führen Sie in diesem Herbst und Winter bloß ein Nachtsichtgerät mit sich! Energiesparen, sage ich voraus, wird die Pandemie als gemeinsames Gesprächsthema verdrängen.

Unzählige Unternehmen und Behörden in Deutschland geben sich gerade Energiesparprogramme für den Winter. Die sind an sonnigen Herbsttagen leicht dahingeschrieben – und bisweilen nicht zu Ende gedacht. In Vereinssporthallen zum Beispiel darf nur noch kalt geduscht werden mit der mutmaßlichen Folge, dass Kinder und Jugendliche ungeduscht nach Hause gehen. Der erwartbare Gestank in Bussen und Bahnen weckt olfaktorische Erinnerungen an meinen Turnunterricht.

Kalte Duschen verleiten zum Nicht-Duschen

Ebenfalls als Überreaktion erscheint mir, dass Gebäude wie der Berliner Reichstag nicht mehr angestrahlt werden. Ein unwürdiger Umgang mit dem Hohen Haus als Ort unserer Demokratie! Der Grat zwischen Sparsamkeit und Knauserei verläuft in Deutschland besonders schmal. Demnächst darf der Deutsche Bundestag nur noch tagen, wenn Tageslicht durch die Glaskuppel fällt.

Das Argument von Energiespar-Eiferern, Kleinvieh mache auch Mist, erscheint mir hier nicht schlüssig. Sparen ist nicht für sich genommen etwas Gutes, sondern muss – wie Geldausgeben – mit Vernunft und Augenmaß geschehen. Leider sehe ich politisch weit und breit niemanden, der sich zum Warmduschen bekennt.