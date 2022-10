Entlastungen in der Energiekrise: Wann Sie wie viel Geld bekommen

Der Bundesrat hat am Freitag gebilligt, dass die Umsatzsteuer auf Gaslieferungen deutlich gesenkt wird. Eine weitere Maßnahme, um Unternehmen und Bürger in Deutschland zu entlasten. Viele verlieren aber allmählich den Überblick: Wie viel Geld bekomme ich eigentlich noch - und vor allem wann?

Drei große Entlastungspakete hat die Bundesregierung inzwischen aufgelegt, um die Bürgerinnen und Bürger in Zeiten von Energiekrise und Inflation finanziell zu unterstützen. Teilweise sind die Hilfen schon ausbezahlt worden, teilweise steht das Geld noch aus. Einige Maßnahmen sind bis jetzt auch nur geplant, aber noch nicht beschlossen. Ein Überblick, was sich auf Ihrem Konto noch tun wird.

Bundesrat stimmt Steuersenkung auf Gas und Fernwärme zu

Der Bundestag hat die Senkung der Umsatzsteuer auf Gaslieferungen von 19 auf sieben Prozent bereits beschlossen, am Freitag hat nun auch der Bundesrat dem abschließend zugestimmt. Der niedrigere Steuersatz greift jetzt rückwirkend zum 1. Oktober 2022 bis Ende März 2024. Die Regelung gilt auch für Fernwärme, die vielen Mietwohnungen Energie für Warmwasser und Heizungen liefert. Auf den ersten Blick nur eine Steuererleichterung für die Unternehmen. Jedoch erwartet die Bundesregierung, dass die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucher in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weitergegeben wird. Wie hoch die Entlastung dadurch sein wird, ist allerdings noch unklar.

Gaspreisbremse eventuell schon ab November

Statt der "Gasumlage" und steigender Gaspreise soll nun eine sogenannte Gaspreisbremse eingeführt werden, um die Preise zu deckeln. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einer Woche angekündigt. Erste Schätzungen gehen von Entlastungen in Höhe von rund 100 Euro pro Monat für Singles und etwa 200 Euro für Familien aus, weil der Gaspreis für einen Großteil des Grundbedarfs begrenzt wird. Der Bund würde die entsprechende Differenz zum Marktpreis zahlen. Am Wochenende tagt ein Expertengremium, um einen konkreten Vorschlag zu erarbeiten. Die Gaspreisbremse könnte dann bereits im November in Kraft treten.

Strompreis könnte ebenfalls gedeckelt werden

Während die Pläne für eine Gaspreisbremse schon ziemlich konkret sind, sieht es beim Strom noch sehr undeutlich aus. Dort ist die Bundesregierung noch nicht so weit wie beim Gas. Bisher gibt es lediglich eine Ankündigung, dass es eine Strompreisbremse geben soll. Wann sie kommen könnte, ist dementsprechend noch völlig offen. Wer bereits eine Preiserhöhung von seinem Energieversorger bekommen hat und wechseln will, für den könnte es schwierig werden. Derzeit gibt es nur wenige Anbieter, die überhaupt neue Kunden aufnehmen.

Kindergeld erhöht sich ab 2023

Bereits beschlossen ist, dass ab dem 1. Januar 2023 das Kindergeld für die ersten drei Kinder auf jeweils 237 Euro pro Monat ansteigt. Dadurch will die Bundesregierung Familien besonders unterstützen. Konkret bedeutet das für das erste und zweite Kind eine Erhöhung um 18 Euro monatlich, beim dritten Kind sind es zwölf Euro pro Monat. Eine Familie mit einem Kind erhält dadurch 216 Euro mehr im Jahr, bei zwei Kindern sind es 432 Euro und bei drei Kindern 576 Euro.

Bürgergeld ersetzt Hartz IV

Das Bürgergeld wird ab dem kommenden Jahr das bisherige Arbeitslosengeld II ersetzen, besser bekannt unter dem Namen Hartz IV. Die Bundesregierung hatte im September den neuen Regelsatz von 502 Euro monatlich beschlossen, der ebenfalls ab dem 1. Januar 2023 gilt. Das entspricht einer Erhöhung des derzeitigen Regelsatzes um 53 Euro pro Monat. Anspruch auf Bürgergeld haben arbeitssuchende und bedürftige Menschen. Die staatliche Hilfe soll Betroffenen ein Grundeinkommen sichern.

Energiepauschale für Rentner

Um in Zeiten steigender Energiekosten für etwas Entlastung zu sorgen, erhalten Rentnerinnen und Rentner in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg einmalig 300 Euro. Die jeweilige Rentenzahlstelle überweist das Geld an alle, die zum Stichtag am 1. Dezember 2022 Anspruch auf eine Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente der gesetzlichen Rentenversicherung oder auf Versorgungsbezüge nach dem Beamten- oder dem Soldatenversorgungsgesetz haben und deren Wohnsitz in Deutschland liegt. Die Pauschale soll bis zum 15. Dezember ausgezahlt werden, in manchen Fällen kann es bis Anfang 2023 dauern, bis das Geld auf dem Konto ist. Die 300 Euro müssen versteuert werden, allerdings ist noch unklar, in welchem Umfang.

Einmalzahlung für Studierende

Studierende haben aus dem dritten Entlastungspaket ebenfalls Anspruch auf eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Im Gegensatz zur Energiepauschale aus dem vorherigen Paket, die nur für Studentinnen und Studenten, die neben ihrem Studium arbeiten ausgezahlt wurde, sollen alle Studierenden, die kein Bafög beziehen, die Einmalzahlung erhalten. Der Bund hat angekündigt, mit den Ländern über eine schnelle Auszahlung zu beraten. Wann genau das Geld ausbezahlt werden soll, ist allerdings noch unklar.

Heizkostenzuschuss auf das Wohngeld

Wer Wohngeld bezieht, erhält aus dem dritten Entlastungspaket einen einmaligen Heizkostenzuschuss in Höhe von 415 Euro für Alleinstehende. Bei einem Zwei-Personen-Haushalt erhöht sich die Auszahlung auf 540 Euro. Für jede weitere Person, die im selben Haushalt lebt, kommen nochmals je 100 Euro dazu. Wann das Geld ausbezahlt wird, ist noch unklar. Den Zuschuss aus dem vorherigen Entlastungspaket hat die Landesregierung in Rheinland-Pfalz im Juni überwiesen, in Baden-Württemberg erfolgte die Ausschüttung im September.

Nachfolger für das 9-Euro-Ticket

Von Anfang Juni bis Ende August gab es in Deutschland das subventionierte 9-Euro-Ticket für den bundesweiten Nahverkehr. Bund und Länder planen bereits einen Nachfolger: ein neues, günstiges Monatsticket, das ebenfalls bundesweit gültig sein soll. Das Ticket wird voraussichtlich zwischen 49 und 69 Euro kosten. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) kritisierte die Pläne. Ein solches Ticket mache nur dann Sinn, wenn der Bund vorher in Erhalt und Ausbau des ÖPNV investiere. Rheinland-Pfalz will sich mit rund 80 Millionen Euro an einem Nachfolger des 9-Euro-Tickets beteiligen. Doch gerade im ländlichen Raum sei es ebenfalls notwendig, die Infrastruktur im Nahverkehr auszubauen. Einen konkreten Plan für das Ticket gibt es jedoch noch nicht.

Entlastungen bei der Steuererklärung für 2022

Für das laufende Steuerjahr gilt seit dem 1. Juli ein höherer Grundfreibetrag von jetzt 10.347 Euro. Wer mit seinen Einnahmen darunter liegt, muss keine Einkommenssteuer zahlen. Um die gestiegenen Spritpreise auszugleichen, hat die Bundesregierung außerdem die Pendlerpauschale von 30 auf 38 Cent pro gefahrenem Kilometer erhöht. Zusätzlich steigt der Pauschalbetrag der sogenannten Werbungskosten für Arbeitnehmer von 1.000 auf 1.200 Euro. Diesen Betrag können Arbeitnehmer von der Steuer absetzen, ohne höhere Kosten nachweisen zu müssen.

Diese Entlastungen gab es bereits

Alle einkommenspflichtigen Arbeitnehmer sollten bereits im September 300 Euro Energiepauschale über ihren Arbeitgeber bekommen haben. Auch auf das Kindergeld gab es einen sogenannten Kinderbonus von 100 Euro pro Kind. Wer Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II und Grundsicherung bezieht, erhielt eine Einmalzahlung von 200 Euro. Ebenfalls einmalig gab es im Juli 100 Euro für alle Menschen, die Arbeitslosengeld I empfangen. Für Geringverdiener stieg die Einkommensgrenze von 1.300 auf 1.600 Euro. Ab 2023 sind die Sozialversicherungsabgaben sogar bis zu einem Einkommen von 2.000 Euro reduziert.