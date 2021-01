In der Nacht sind die Uhren in Europa wieder um eine Stunde zurückgedreht worden auf Winterzeit. Aber: Sollte die Umstellung der Uhren nicht eigentlich abgeschafft werden?

Die Sommerzeit ist nun wieder passé und die Winterzeit auf den Uhren hat begonnen: Um 3:00 Uhr sind sie um eine Stunde auf 2:00 Uhr zurückgestellt worden. Dann ist es morgens wieder früher hell und dafür nachmittags eher dunkel.

Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Die Zeitumstellungen im Herbst und Frühjahr sind allerdings bei einigen ein unbeliebtes Ritual. Viele Menschen geben an, dass sie sich durch den Wechsel müde oder schlapp fühlen, andere klagen über Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen.

Deshalb wird schon seit Längerem über eine mögliche Abschaffung diskutiert. Eigentlich gab es auch schon konkrete Pläne. Die Europäische Union hatte sich dafür ausgesprochen, im Jahr 2021 zum letzten Mal die Uhren umzustellen. Zuvor hatte es eine EU-weite Onlinebefragung gegeben, in der sich eine Mehrheit von 84 Prozent der Teilnehmer für eine Abschaffung ausgesprochen hatte.

Doch ein schnelles Ende der halbjährlichen Uhrenumstellung auf europäischer Ebene ist derzeit nicht in Sicht. Während der deutschen Ratspräsidentschaft in diesem Halbjahr sind laut EU-Diplomaten keine Aktivitäten geplant, bei diesem Thema zu einer ausreichenden Mehrheit unter den 27 Mitgliedstaaten zu gelangen.

Können sich die EU-Staaten auf eine Zeitzone einigen?

Für eine Abschaffung der Zeitumstellung ist ein Beschluss der EU-Mitgliedstaaten nötig. Sie müssten darin festlegen, ob eine dauerhafte Winter- oder Sommerzeit eingeführt werden soll. Das soll einen Flickenteppich verschiedener Zeitzonen unter Nachbarstaaten verhindern. Die deutsche Bundesregierung teilte mit, es fehle noch eine "europaweite Folgenabschätzung".

Bei einer dauerhaften Sommerzeit würde es im Winter im Westen Europas erst am Vormittag hell. In Vigo an der spanischen Atlantikküste würde die Sonne am 21. Dezember dann erst um 10.01 Uhr aufgehen, in Brest in der französischen Bretagne um 10.07 Uhr und im norddeutschen Emden um 9.45 Uhr. Bei einer dauerhaften Winterzeit wiederum würde es im Sommer nicht nur im Biergarten oder in der Strandbar eine Stunde früher dunkel als gewohnt. Die Sonne würde im Osten der EU auch extrem früh aufgehen: In Bialystok in Polen wäre das am 21. Juni um 3.01 Uhr, in Warschau um 3.15 Uhr und in Berlin um 3.44 Uhr.

Warum ist die Zeitumstellung in Deutschland so ein großes Thema?

In keinem Land der EU bewegt die Zeitumstellung so sehr die Gemüter wie in Deutschland: Rund drei Millionen der EU-weit 4,6 Millionen Teilnehmer an der Onlinebefragung im Jahr 2018 kamen aus der Bundesrepublik. In Deutschland liegt das Thema bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Die Vize-Präsidentin des Europa-Parlaments, Nicola Beer (FDP), fordert mehr Tempo bei der geplanten Abschaffung der Zeitumstellung in der Europäischen Union. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) solle die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, sagte Beer im SWR. Und weiter: "Es wäre ein Trauerspiel der EU, wenn sie sich bei der Zeitumstellung alle Zeit der Welt lässt."

Sollten die EU-Staaten zu keiner Einigung kommen, kann das Vorhaben, die Zeitumstellung abzuschaffen, noch scheitern. Deshalb gibt es vorsorglich auch schon den Termin für die nächste Zeitumstellung im kommenden Jahr. Am 28. März 2021 werden die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt.