In New York werden am späten Nachmittag unserer Zeit die internationalen Emmys verliehen. Damit werden die besten Fernsehsendungen ausgezeichnet, die außerhalb der USA produziert werden. Deutschland ist mit zwei Nominierungen am Start. Zum einen hat die zweite Staffel der ARD-Krankenhaus-Serie "Charité" Chancen, einen Emmy als beste Drama-Serie zu gewinnen. Zum anderen ist Emma Bading für ihre Rolle in dem ARD-Film "Play" nominiert. Darin stellt sie ein spielsüchtige Jugendliche dar.