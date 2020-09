Die deutsche Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader ist in Los Angeles mit einem Emmy ausgezeichnet worden - einem der wichtigsten Fernsehpreise in den Vereinigten Staaten. Schrader bekam den Preis für die beste Regie in der Miniserie "Unorthodox". die im Streamingdienst Netflix läuft. Darin wird die Geschichte der ultra-orthodoxen Jüdin Esther erzählt, die vor ihrem Mann aus New York nach Berlin flüchtet.

Weitere Emmys gingen an Catherine O`Hara und Eugene Levy als beste weibliche und männliche Comedy-Darsteller. Außerdem wurde die Familienserie "Schitt`s Creek" ausgezeichnet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Verleihung der Emmy-Preise ohne Publikum statt.