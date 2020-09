per Mail teilen

Die SWR-Koproduktion "Eine Klinik im Untergrund – The Cave" ist mit dem wichtigsten Filmpreis in der Kategorie "Beste Kamera" ausgezeichnet worden: Dem Emmy Award 2020.

Der Film des syrischen Dokumentarfilmers Feras Fayyad zeigt den alltäglichen Terror in Syrien. Die Kinderärztin Dr. Armani kämpft in einem unterirdischen Krankenhaus um das Überleben der Kinder mitten im zerstörerischen Kriegsalltag.

Der tägliche Mut von Dr. Amani und ihrem Team setzt damit ein Zeichen für die Hoffnung. So ist der Film inmitten des Krieges ein Zeitdokument und ein Zeugnis für Solidarität und Menschlichkeit.

"Der wichtigste Fernsehpreis der Welt für die SWR-Koproduktion - das ist der Hammer!" SWR-Intendant Kai Gniffke

SWR Intendant Kai Gniffke ist begeistert: "Es zeigt: Auch der SWR kann herausragendes Fernsehen. Dieser Film macht die wichtigen Themen unserer Zeit hautnah und eindrücklich erlebbar und beweist dabei erstklassiges Filmniveau."

Mehrere Auszeichnungen für die Doku

Seit seiner Premiere auf der Festival-Leinwand am 5. September 2019 beim Toronto International Film Festival lief der Film weltweit auf zahlreichen weiteren Festivals. Außerdem war er im Februar als Bester Dokumentarfilm für einen "Oscar" nominiert. die SWR-Koproduktion hat bereits zahlreiche internationale Preise abgeräumt, unter anderem den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2020.

"Eine Klinik im Untergrund – The Cave" ist eine internationale Produktion von Danish Documentary Production in Koproduktion mit ma.ja.de, Film Produktions GmbH, Hecat Studio Paris und Madam Films und entstand in Zusammenarbeit mit National Geographic, SWR und TV 2.

Doku im SWR-Fernsehen und der Mediathek

Der Film wird am Donnerstagabend, 17. September um 23.45 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt und ist danach für dreißig Tage in der ARD Mediathek zu sehen.