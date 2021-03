per Mail teilen

Die europäische Arzneimittelbehörde hält an ihrer Empfehlung für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca fest. Das hat zur Folge, dass auch in Deutschland wieder mit dem Vakzin geimpft werden soll.

Die vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sollen in Deutschland wieder starten - aber mit einem neuen Warnhinweis zu möglichen Nebenwirkungen. Ziel sei, dass schon an diesem Freitag wieder begonnen werden könne, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstagabend nur wenige Stunden nach dem Votum der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) und Beratungen mit den Ländern.

Die EMA hatte zuvor die Sicherheit des Impfstoffes bekräftigt. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt. "Das ist ein sicherer und wirksamer Impfstoff", hatte EMA-Chefin Emer Cooke bei ihrer Pressekonferenz in Amsterdam erklärt. Die Vorteile des Vakzins im Schutz gegen Covid-19 überwögen mögliche Risiken. Damit hält die Europäische Arzneimittelagentur an ihrer Empfehlung für den Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca fest.

EMA-Neubewertung entscheidend für Umgang mit Astrazeneca in Deutschland

Die EMA-Neubewertung und Spahns Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs werden am Freitagnachmittag auch den Impfgipfel von Bund und Ländern beschäftigen. Bei dem Gipfel soll erneut über die gemeinsame Impfstrategie beraten werden. In die Entscheidung eingebunden ist auch die Ständige Impfkommission (Stiko) und das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI).

Impfstrategie in der EU basiert entscheidend auf Astrazeneca

Auch europaweit spielt der Impfstoff von Astrazeneca eine wichtige Rolle. Der britisch-schwedische Hersteller hat zwar Lieferschwierigkeiten, dennoch sind 70 Millionen Dosen für das zweite Quartal avisiert. Weil das Vakzin nicht stark gekühlt werden muss, kann es auch gut von Hausärzten gespritzt werden.