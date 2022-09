Meinung: Elvis und die Paketflut

Deutschland ist Retouren-Euromeister. Im Online-Handel gingen im vergangenen Jahr mehr als 500 Millionen Pakete zurück. Das hat auch mit dem menschlichen Wunsch zu tun, manches rückgängig zu machen, meint Josef Karcher.

Elvis Presley hatte mal den Hit "Return to sender", vor genau 60 Jahren. Ein Kritiker schrieb schon damals: Der Song höre sich für ein modernes Publikum immer gut an. Wohl deshalb wird das Lied vom Brief, der immer wieder zurückkommt, immer noch im Radio gespielt. Es ist die Leitmelodie des Internethandels unserer modernen Zeit. In den Gründerjahren des Onlinehandels wurde jedenfalls mit Sprüchen geworben wie: "Schrei vor Glück oder schick's zurück".

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch als Audio hören:

Inzwischen ist da eine regelrechte, aber emotionslose Rücktausch-Kultur entstanden. Sogar die empirische Wissenschaft hat sich ihrer angenommen. So hat die Universität Bamberg eigens eine Forschungsgruppe Retourenmanagement ins Leben gerufen. Ihre aktuelle Studie zeigt auf, dass jedes vierte Paket mit im Internet erklickten Waren an den Versender zurückgeht. Auch wenn diesen das insgesamt 20 Euro kostet, Porto, Prüfung, Aufbereitung und Wiederversendung.

Ware für den Müll

Ganz Clevere sparen sich das und überantworten die ungeliebte oder unpassende Ware der Restmülltonne. Das geht natürlich gar nicht, wo bleiben da Respekt und Wertschätzung gegenüber denen, die in fernöstlichen Fabriken dafür schuften?

In Mode gekommen ist aber auch, zu bestellen, den Fummel anzuprobieren, übers Wochenende damit auszugehen und ihn erst danach wieder auf die Rückreise zu schicken. In diesem Fall lebt er als Foto wenigstens auf einem Instagram-Account weiter.

Paragraf begünstigt Retouren-Boom

Der ganze Bestell- und Retouren-Boom hat, wie das in Deutschland so üblich ist, eine geregelte Grundlage. Das Bürgerliche Gesetzbuch verweist in Paragraf 355 auf das 14-tägige Widerrufsrecht für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die rechtzeitige Rücksendung reicht aus, der Unternehmer allein trägt das Risiko.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Das macht die Sache einfach, obendrein ist sie kostenlos. Längst muss man nicht mehr wie früher mit mürrischem Verkaufspersonal in unangenehme Rückgabeverhandlungen eintreten.

Gefühle gehen retour

Auch dies hat den Kulturwandel vorangetrieben, der aus dem Paketzustell-Wesen ein systemrelevantes Gewerbe gemacht hat. Andererseits ist es menschliches Urbedürfnis, manches rückgängig zu machen – nicht nur Fehlkäufe, sondern auch Fehlentscheidungen. Bei Nichtgefallen garantiert Gefühle zurück, hieß es mal in einem deutschen Popsong. Das war 20 Jahre nach Elvis. Wer sich im Internet auf Single-Börsen tummelt, sollte dies bedenken.