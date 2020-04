Die britische Königin Elisabeth will sich wegen der Corona-Pandemie mit einer Ansprache an die Briten und die Menschen im gesamten Commonwealth wenden. Sie wird am Abend im Fernsehen ausgestrahlt. Außergewöhnliche Ansprachen wie diese hielt die 93-Jährige bisher erst drei Mal, zum Beispiel 1991 zum Golfkrieg. In Großbritannien lag die Zahl der Corona-Infizierten gestern bei etwa 42.000. Mehr als 4.300 Infizierte starben.