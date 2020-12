per Mail teilen

Alte Elektrogeräte sollen künftig auch in Discountern und Supermärkten

abgeben werden können. Online-Händler müssen sie auch zurück nehmen. Dazu wird gerade ein Gesetz geändert.

Trotz Wertstoffhöfen und der Rückgabemöglichkeit in Elektromärkten werfen viele Deutsche kaputte Geräte oft weg. Dabei sollten wir 65 Prozent unseres Elektroschrotts recyceln, so verlangt es eine EU-Vorgabe. Bis 2019 gab es eine Quote von 45 Prozent. Doch nicht einmal diese hat Deutschland bislang erreicht. Dabei könnten 90 Prozent der Geräte ganz oder teilweise recycelt werden.

Wer Elektrogeräte verkauft, muss sie auch zurücknehmen

Damit es einfacher wird, diese Geräte wieder loszuwerden, müssen künftig nicht mehr nur Elektromärkte, sondern auch Supermärkte und Discounter ab einer Verkaufsfläche von 800 qm Kleingeräte zurücknehmen. Das Bundeskabinett hat dazu eine Gesetzesänderung beschlossen. Vorausgesetzt, die Geschäfte verkaufen diese Geräte auch – zumindest hin und wieder. Alle Geräte bis zu einer Kantenlänge von 25 cm (Rasierer, Föhn, Taschenrechner) dürfen jederzeit zurückgebracht werden, auch wenn kein neues Gerät gekauft wird. Größere Geräte wie etwa Fernseher oder Staubsauger dürfen bei einem Neukauf abgegeben werden.

Online-Handel drückt sich bislang oft vor Rücknahmepflicht

Rund ein Drittel aller Elektrogeräte werden derzeit online gekauft. Generell ist der Online-Handel schon seit vier Jahren zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Das ist aber oft nicht bekannt und Online-Händler haben es bisher so kompliziert gemacht, dass fast niemand diese Möglichkeit genutzt hat, meint SWR-Umweltredakteurin Susanne Henn. Außerdem gilt die Rücknahmepflicht auch im Online-Handel erst ab einer Größe von 400 qm. Das hat zur Folge, dass Händler ihre Lagerfläche offiziell etwas kleiner angeben und so aus der Verpflichtung fallen, weiß die Expertin.

Hinweise auf Produkte und neue Entsorgungsorte

Durch das neue Gesetz muss der Online-Handel aktiv auf die Möglichkeit zur Rücknahme von alten Elektrogeräten aufmerksam machen: Wenn beispielsweise ein Standmixer im Netz gekauft wird, sollte dabei ein Hinweis erfolgen, dass man den alten Mixer auf die gleiche Weise loswerden kann. Oder der Kunde bekommt den Hinweis, dass er problemlos das Gerät an einem Ort entsorgen kann, der vom Online-Händler betrieben und finanziert wird. Wie das genau im Detail organisiert wird, ist momentan noch nicht ganz klar.

