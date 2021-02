per Mail teilen

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die elektronische Fußfessel mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Zwar greife sie tief in die Grundrechte der Betroffenen ein, etwa in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Dies sei aber zumutbar und verhältnismäßig, da die Überwachung dem Schutz der Allgemeinheit diene. Durch die Fußfessel werde ein Straftäter auch nicht sichtbar gebrandmarkt, da sie sich ohne Probleme durch übliche Kleidung verdecken lasse, so das Verfassungsgericht.

Seit 2011 kann ein Straftäter nach der Haft mit einer elektronischen Fußfessel überwacht werden. Dies ist nach dem Strafgesetzbuch nur dann zulässig, wenn er besonders schwere Straftaten begangen hat - und die Gefahr besteht, dass er dies erneut tun wird. Gegen diese Praxis hatten zwei Straftäter geklagt, die zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden waren. Nach der Haft ordneten Gerichte an, dass beide zur weiteren Überwachung eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Das Bundesverfassungsgericht wies ihre Beschwerden als unbegründet zurück.