Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer erwartet Entlassungen in der Autoindustrie und auch bei den Zulieferern. Im SWR sagte Dudenhöffer: "Kapazitätsanpassungen sind unvermeidlich, weil die Nachfrage auch in den nächsten Jahren schwach sein wird. Das heißt, Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz." In diesem Zusammenhang kritisierte Dudenhöffer auch die SPD, die Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotor im Konjunkturpaket verhindert hat: "Das wird auf den Schultern der Arbeitnehmer ausgetragen. Was die SPD gemacht hat, war wirklich kontraproduktiv." Verbrauchern rät Dudenhöffer, sich beim Autokauf zunächst zurückzuhalten, vor allem, wenn sie sich für einen Verbrenner interessieren. Aufgrund der geringen Nachfrage rechnet der Automobilexperte mit steigenden Rabatten. Wer ein E-Auto kaufen will, müsse sich dagegen auf lange Wartezeiten einstellen. Dudenhöffer geht außerdem davon aus, dass ein weiteres Konjunkturpaket nötig sein könnte, um die Gesamtnachfrage anzukurbeln. Die jetzt beschlossenen Maßnahmen hält er eher für ein "Sozialpaket", das werde "die Wirtschaft nicht stark beflügeln", sagte Dudenhöffer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun. mehr...