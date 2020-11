Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Engagement der Kirchen in der Corona-Krise gewürdigt. Sie förderten den Zusammenhalt und böten Orientierung, sagte Steinmeier zur Eröffnung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Kirchen hätten zudem neue, kreative Wege für Begegnungen gefunden. Die Erfahrung eines Gottesdienstes könnten Online-Übertragungen allerdings nicht ersetzen. Die EKD-Synode findet wegen der Pandemie komplett digital statt. Der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm stellte in seiner Rede fest, dass sich zunehmend Erschöpfung breit mache. Er sprach von einer verwundeten Gesellschaft. Der christliche Glaube sei in dieser Lage von unschätzbarer Bedeutung.