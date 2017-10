EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm im SWR-Interview "Klare Kante gegen Menschenfeindlichkeit"

Der evangelische Theologe rief dazu auf, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die etwa Angst vor sozialem Abstieg oder vor Konkurrenz um Ressourcen äußerten. Angesichts eines Barvermögens in Privathand von 5,4 Billionen Euro hierzulande müsse geklärt werden, wie "alle Menschen in Würde leben können" und "Hartz IV Empfänger nicht jeden Tag kämpfen müssen".

"Wer fromm ist, muss auch politisch sein", sagte der oberste Repräsentant von über 22 Millionen evangelischen Christen. Damit solle parteipolitischen oder tagesaktuellen Fragen kein "Heiligenschein" aufgesetzt werden. Sie hätten jedoch "sehr viel zu tun mit den grundlegenden Weichenstellungen". Ein Christ könne sich nicht in der Welt bewegen, "ohne sich anrühren zu lassen von der Not anderer Menschen".

Deswegen müssten nicht zuletzt die Kirchen immer wieder gemeinsam die Frage stellen, "wie diese Not überwunden werden" könne. Flüchtlinge dürften nicht einfach durch Schließung der Grenzen abgewiesen werden. Es sei auch zu überlegen, wie Menschen in Afrika "in Würde leben" und bestehende Ungerechtigkeiten überwunden werden könnten durch Handelsbeziehungen, die nicht "die sich entwickelten Wirtschaften in den armen Ländern erdrücken".