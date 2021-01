Die Eishockey-Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr nicht in Belarus stattfinden. Der Weltverband hat dem Land die WM entzogen und begründete das mit Sicherheitsbedenken. In Belarus demonstrieren seit Monaten Menschen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Ob Lettland jetzt die Eishockey-WM allein ausrichtet, ist unklar. Das soll in den nächsten Tagen entschieden werden.