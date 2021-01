Die Erde hat in den Jahren 1994 bis 2017 an den Polen und auf den Gletschern 28 Billionen Tonnen an Eis verloren. Das haben Wissenschaftler unter anderem anhand von Satellitendaten herausgefunden. Die Menge des geschmolzenen Eises entspricht einem 100 Meter dicken Eisklotz von der Fläche Großbritanniens. Am stärksten sind die Verluste in der Antarktis und in Grönland. Auslöser der Eisschmelze sind nach Angaben der Wissenschaftler die wärmere Atmosphäre und die wärmeren Ozeane.