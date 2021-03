Seit Montag dürfen in Baden-Württemberg viele Läden wieder geöffnet sein. Die Reaktionen der Händler fallen laut einer aktuellen Umfrage allerdings gemischt aus.

Gut jeder dritte Händler im Land bewertet die Lockerungen diese Woche mit den Schulnoten gut oder sehr gut. Allerdings vergeben auch mehr als 40 Prozent der befragten Händler die Schulnoten ausreichend, mangelhaft und ungenügend. Der Handelsverband Baden-Württemberg hat 550 Händler zu ihrer aktuellen Situation befragt.

Corona setzt Händler auch weiterhin unter Druck

Viele Läden würden auch weiterhin unter den Einschränkungen leiden, so der Handelsverband Baden-Württemberg. Denn in vielen Landkreisen dürfen die Händler aktuell nur Click and Meet anbieten, also Einkaufen mit Termin. Das lohne sich aber finanziell nicht, sagt Verbandspräsident Hermann Hutter. Dennoch würden die Händler Click and Meet anbieten, um für die Kunden da zu sein.

Außerdem gingen immer noch deutlich weniger Menschen in den Innenstädten einkaufen als vor der Corona-Pandemie. Das bestätigt auch Roland Reischmann, der unter anderem in Ulm und Ravensburg Modehäuser betreibt: "Wir haben deutlich weniger Frequenz als in den Vorjahren, sie liegt vielleicht zwischen 30 und 50 Prozent."

Handelsverband: Auch Restaurants müssen öffnen dürfen

Die Händler im Land fordern laut Umfrage eine "sofortige gerechte und belastbare Öffnung des Einzelhandels". Denn viele Ladenbesitzer sind verunsichert und befürchten, dass sie bei steigenden Inzidenz-Zahlen wieder schließen müssen. Außerdem macht sich der Handelsverband Baden-Württemberg dafür stark, dass auch Restaurants und Cafés wieder uneingeschränkt öffnen dürfen. Dadurch würden wieder mehr Menschen in die Innenstädte kommen, so der Verband. "Viele Menschen wollen aktuell nicht in Städte fahren, in denen die Gastronomie geschlossen ist", so Hutter.

Der Handelsverband Baden-Württemberg setzt darauf, dass mit Lockerungen in der Gastronomie auch mehr Menschen in die Innenstädte kommen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Händlerumfrage: Bislang kein Einkaufstourismus

Bei der Umfrage wurden die Händler auch dazu befragt, ob sie einen sogenannten Einkaufstourismus feststellen können. Denn aufgrund der unterschiedlichen Öffnungsregelungen gibt es die Sorge, dass die Menschen aus Landkreisen, in denen nur Click and Meet möglich ist, in andere Landkreise zum Einkaufen gehen. 81 Prozent der befragten Händler gaben aber an, dass sie keinen oder nur einen leichten Einkaufstourismus feststellen würden.