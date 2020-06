Wie groß ist denn nun die Ansteckungsgefahr, wenn Kitas und Schulen wieder in großem Maße öffnen? Laut einer Studie aus Baden-Württemberg sind Kinder keine "Treiber" des Coronavirus. Der Virologe Drosten weist jedoch auf andere Forschungsergebnisse hin. Ein Aufklärungsversuch.

Laut einer Studie aus Baden-Württemberg stecken sich Kinder nicht so häufig mit dem Coronavirus an wie ihre Eltern. Der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin weist in seinem aktuellen Corona-Podcast dagegen unter anderem auf Forschungsergebnisse aus Schweden hin, die für ein hohes Risiko durch Schulöffnungen sprächen. Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion klärt auf:

Dass Kinder sich mit dem neuen Coronavirus anstecken können, ist unter Forschern unbestritten. Allerdings verlaufen die Erkrankungen bei ihnen meist recht milde. Schwere Verläufe kommen sehr viel seltener vor als zum Beispiel bei Senioren.

Nur drei Corona-Tote waren jünger als 18 Jahre

In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie etwa 8.800 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, davon waren nur drei unter 18 Jahre alt.

Damit unterscheidet sich die Altersverteilung bei Covid-19 von anderen Infektionskrankheiten. Dort gelten Kinder zum Teil als sogenannte Treiber der Infektion, sie verbreiten das Virus also in der Bevölkerung.

Laut Studie aus Baden-Württemberg sind Kinder keine "Infektionstreiber"

Im aktuellen Infektionsgeschehen des Coronavirus Sars-CoV-2 spielen Kinder diese Rolle nicht - zumindest nicht in Baden-Württemberg. Das ist das Ergebnis einer großangelegten Studie, die die Landesregierung von Baden-Württemberg in Auftrag gegeben hatte. Vier Unikliniken im Land hatten sich dafür zusammengeschlossen und rund 2.500 Kinder unter elf Jahren mit je einem Elternteil untersucht.

Mit einem Abstrichtest wurde kontrolliert, ob Eltern und Kinder akut mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert waren. Das war nur bei zwei von den insgesamt fast 5.000 Studienteilnehmern der Fall: Ein Kind und das zugehörige Elternteil waren infiziert, beide berichteten nur von leichten Symptomen.

Außerdem wurde das Blut der Kinder und Erwachsenen auf Antikörper untersucht. So wollten die Forscher herausfinden, ob sie schon in der Vergangenheit eine Infektion durchlebt hatten - vielleicht sogar ohne es zu merken.

Bei 64 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten Antikörper auf das Coronavirus nachgewiesen werden: Bei 45 Eltern und 19 Kindern. Die Forscher schließen daraus, dass in Baden-Württemberg mehr Erwachsene von einer Corona-Infektion betroffen waren als Kinder.

Beim Infektionsgeschehen in den letzten Monaten hätten Kinder also eine untergeordnete Rolle gespielt - da sie selber nicht erkrankt waren, konnten sie auch niemanden anstecken.

Damit liefert die Studie eine Situationsbeschreibung der bisherigen Pandemie in Baden-Württemberg. Die Landesregierung zog daraus den Schluss, dass Kinder nicht stärker als andere Bevölkerungsgruppen eingeschränkt werden müssen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und beschloss, die Kitas im Land wieder zu öffnen.

Bei der Vorstellung der Studie am Dienstag erklärten und Klaus-Michael Debatin vom Universitätsklinikum Ulm und Hans-Georg Kräusslich von der Uniklinik Heidelberg ihr Vorgehen:

Eine Frage wird mit dieser Studie jedoch nicht beantwortet: Ob infizierte Kinder genauso ansteckend sind wie infizierte Erwachsene, ob sie das Virus also genauso leicht weitergeben, bleibt offen.

Denn durch die frühen Schul- und Kitaschließungen zu Beginn der Pandemie hatten viele Kinder kaum noch Kontakte außerhalb der Familie und damit kaum Gelegenheiten, sich mit dem Virus zu infizieren: Die geringen Fallzahlen von Kindern, die die Infektion in der Studie aus BW bereits durchgemacht haben, könnten damit zusammenhängen.

Ansteckungsgefahr nicht vollständig geklärt

Die Frage, ob sich Kinder genauso leicht anstecken wie Erwachsene und ob sie das Virus dann auch genauso weitergeben, ist wissenschaftlich noch nicht endgültig geklärt.

Virologe Drosten hatte in einer viel diskutierten Studie gezeigt, dass Kinder genauso viele Viren im Rachen aufweisen wie Erwachsene. Zu diesem Ergebnis kamen auch andere, internationale Studien.

Der Virologe Christian Drosten

Virusvorkommen noch kein Nachweis für Ansteckung

Jedoch ist die reine Anwesenheit von Viren in den Atemwegen noch kein Nachweis, dass diese auch genauso stark weitergegeben werden. Da Kinder weniger Symptome haben, also beispielsweise weniger husten, könnte es sein, dass sie zwar infiziert sind, aber weniger Menschen anstecken. Das erklärten Kinderärzte und Fachärzte für Hygiene in einer Stellungnahme von vier Fachgesellschaften. Auch sie plädierten für eine schnelle Öffnung von Schulen und Kitas, wenn Hygienestandards und Abstandsregeln eingehalten werden.

Ob Kinder also durch die frühen Schul- und Kitaschließungen einfach besonders gut vor einer Infektion geschützt waren, und ob sie auch in Zukunft eine untergeordnete Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen werden, kann auch die Studie aus Baden-Württemberg nicht beantworten.

Blick nach Schweden könnte Erkenntnisse liefern

Experten schauen daher mit großem Interesse auf repräsentative Studien, zum Beispiel aus Schweden. Dort wurden in der Pandemie die Schulen nicht komplett geschlossen. Erste Ergebnisse mit Antikörpertests zeigen, dass hier Kinder nicht seltener eine Infektion durchlebt haben als Erwachsene. Ob sie das Virus aber auch genauso häufig weitergegeben haben, kann man aus diesen Ergebnissen nicht ableiten.