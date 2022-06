Wie Einmalzahlungen steigende Preise ausgleichen sollen

Bundeskanzler Scholz will Arbeitnehmer mit steuerfreien Einmalzahlungen entlasten und die Lohn-Preis-Spirale ausbremsen. Gewerkschaften wehren sich gegen Eingriffe in die Tarifautonomie.

Was ist der Gedanke hinter steuerfreien Einmalzahlungen?

Es geht darum, dass sich Preise und Löhne nicht gegenseitig hochschaukeln. Denn es ist klar: Wenn alles teurer wird, wollen die Menschen eine Gehaltserhöhung. Sie wollen ihren Lebensstandard weiter halten - und zum Beispiel auch weiter ihre Kreditraten abzahlen können.

Wie stark die Löhne steigen, wird oft in Tarifverhandlungen festgelegt. Das regeln Gewerkschaften und Arbeitgeber untereinander - ohne dass der Staat sich einmischt. Diese Tarifautonomie ist ein hohes Gut in der deutschen Demokratie und im Grundgesetz festgeschrieben.

Die nächste große Tarifrunde für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie etwa ist für September geplant. Am 30. Juni geben dafür die Tarifkommissionen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ihre Vorstellungen zur Lohnforderung für die Metall-Tarifrunde ab.

Bundeskanzler Scholz will am 4. Juli in einer sogenannten konzertierten Aktion mit Spitzenvertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber beraten, wie die Preisentwicklung gemeinsam in den Griff zu bekommen ist.

Der Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz an die Tarifpartner sieht so aus, dass sie Einmalzahlungen einräumen sollen - und der Staat verlangt darauf keine Steuern. Das würde bedeuten: Arbeitnehmer einer Branche bekommen beispielsweise 1.000 Euro steuerfrei - das entlastet die Berufstätigen sofort.

Gleichzeitig steigen die monatlichen Löhne prozentual gesehen aber nur wenig. Das wiederum wäre für die Arbeitgeber günstiger und würde sie so weit entlasten, dass sie ihre Preise - so die Hoffnung - nicht zu stark erhöhen. Das Ziel des Modells wäre, dadurch einen Stopp zu setzen und das Hochschaukeln von Löhnen und Preisen zu durchbrechen.

Wie schnell könnten die Einmalzahlungen kommen und wie viel kommt bei Arbeitnehmern an?

Die Umsetzung dieses Vorschlags ist noch völlig offen. Das hängt unter anderem davon ab, wann Tarifverhandlungen anstehen. Das ist je nach Branche unterschiedlich und findet meistens nur alle zwei Jahre statt. Die nächste große Tarifrunde startet voraussichtlich im Herbst für die ungefähr 3,8 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Im Dezember laufen zum Beispiel die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst in Bund und Gemeinden aus. In anderen Branchen stehen die nächsten Verhandlungen aber erst in 1,5 Jahren an.

Es kann also sein, dass Bundeskanzler Scholz sämtliche Tarifpartner bewegen möchte, sich unabhängig davon sofort Gedanken zu machen. Ob es Einmalzahlungen geben wird und wie hoch sie ausfallen, dürfte jedenfalls sehr unterschiedlich sein.

Hinzu kommt: Aktuell werden nur knapp die Hälfte der Beschäftigten überhaupt nach Tarifvertrag bezahlt. Für alle anderen, braucht es selbstverständlich auch eine faire Lösung - also für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Tarifbindung, für Bezieher staatlicher Leistungen und auch für die Rentnerinnen und Rentner.

Der Zeitplan für die anstehenden Tarifverhandlungen im Südwesten

Ab Mitte September wird für die Metall- und Elektroindustrie verhandelt - regional in den Bezirken, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg strebt an, den Pilotabschluss zu erzielen. Rheinland-Pfalz gehört zum Bezirk Mittelgruppe - zusammen mit Thüringen, dem Saarland und Hessen.

Kritik von den Gewerkschaftsspitzen an einer konzertierten Aktion

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, kritisierte den Vorschlag des Bundeskanzlers gegenüber der Presse. "Ziel einer konzertierten Aktion muss es sein, die derzeitigen Belastungen für Privathaushalte und Wirtschaft zu mindern sowie eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Wirtschaft auszubauen. Klar ist aber auch: Tarifverhandlungen werden nicht im Kanzleramt geführt."

Zuvor hatte sich bereits IG Metall-Chef Jörg Hofmann aus Baden-Württemberg ähnlich zur konzertierten Aktion geäußert: "Über Ziele unserer Tarifpolitik entscheidet nicht die Politik, sondern die Tarifkommissionen und Gremien der IG Metall."